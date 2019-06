Leonardo: deal da 30 milioni per fornire due elicotteri AW139 a Wiking

Leonardo ha siglato un contratto dal valore di 30 milioni di euro con la tedesca Wiking Helikopter Service GmbH per due AW139. Gli elicotteri, in consegna tra il 2019 e il 2020, saranno adibiti ad operazioni di trasporto offshore in Nord Europa, incrementando ulteriormente la flotta degli attuali quattro AW139 che Wiking impiega nella regione.

Wiking è un operatore specializzato, da 43 anni, nel trasporto off-shore nelle aree del Nord Europa e del Mar Baltico.

La società svolge anche operazioni di trasporto di personale su piattaforme e infrastrutture del settore Oil&Gas, supporto alla manutenzione degli impianti eolici e di elisoccorso. Quest’ultimo contratto rappresenta la conferma delle elevate capacità di missione, efficienza operativa e affidabilità nello svolgimento di missioni sul mare dell’elicottero di maggior successo al mondo nella sua categoria.

Questo modello di elicottero ha stabilito nuovi standard in termini di tecnologia e capacità di missione, spazio in cabina e confort, prestazioni, sicurezza e affidabilità, nonché l’introduzione di servizi avanzati di supporto, manutenzione e addestramento. A volte l’AW139 è anche stato in grado di superare i già rigorosi requisiti del settore Oil&Gas.