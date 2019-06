Leonardo: contratto da 300 mln con aeronautica militare

Nuova importante commessa per uno dei leader mondiali nel mercato dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Ieri Leonardo ha infatti siglato un contratto dal controvalore di 300 milioni di Euro con la Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa, relativo alla fornitura del secondo lotto del sistema di addestramento integrato basato sul velivolo M-345 HET (High Efficiency Trainer).

L’M-345 ha già suscitato l’interesse di molte Forze Aeree in tutto il mondo. Il primo velivolo di serie ha effettuato lo scorso 21 dicembre il suo primo volo rivelando performance eccellenti.

Oggetto dell’accordo è la fornitura di tredici velivoli, dei sistemi di addestramento e di simulazione a terra e il supporto logistico per cinque anni.

Queste le parole di Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo: “la firma di questo ulteriore contratto per l’M-345 è il risultato di un dialogo costruttivo tra l’industria e il Ministero della Difesa che ha portato alla definizione delle esigenze e all’individuazione della migliore soluzione tecnologica. Come annunciato nel nostro piano industriale stiamo sviluppando il settore del training sia in termini di piattaforme e sistemi di terra, sia in termini di servizi. Grazie alla proficua collaborazione con la Difesa e al progressivo inserimento dell’M-345, l’Italia potrà contare su un’avanzatissima scuola di addestramento al volo internazionale per piloti militari”.

Lucio Valerio Cioffi, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo, invece ha dichiarato: “l’M-345, grazie alle sue prestazioni e all’avanzato sistema di addestramento integrato, consentirà all’Aeronautica Militare un significativo miglioramento dell’efficacia addestrativa, maggiore efficienza e una riduzione dei costi operativi. I nuovi aerei, la cui prima consegna è prevista nel 2020, andranno ad integrare, presso la base dell’Aeronautica Militare di Galatina (Lecce), la flotta di diciotto M-346 impiegati per la fase avanzata dell’addestramento dei piloti dell’Aeronautica Militare”.