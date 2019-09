Leonardo: consegnato millesima unità dell’elicottero AW139

Leonardo ha consegnato oggi il millesimo esemplare di elicottero AW139, confermandosi leader di vendite sul mercato mondiale.

L’evento rappresenta un risultato di portata storica: si tratta del programma elicotteristico più importante degli ultimi 15 anni a livello internazionale, in grado inoltre di stabilire un record di produzione nel panorama dell’industria aeronautica della Repubblica italiana.

La millesima macchina di questo modello, destinata alla Guardia di Finanza, è stata consegna al proprio cliente durante una celebrazione ufficiale che si è tenuta nello stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese), alla presenza di rappresentanze istituzionali, clienti, partner e fornitori, i vertici e i lavoratori dell’Azienda.

La flotta di AW139 ha presenza globale: circa il 30% in Europa, quasi altrettanto in Asia e Australasia, il 15% nel continente americano, seguito di poco dal Medio oriente. Il successo internazionale dell’AW139 è tale che per rispondere alla domanda del mercato l’elicottero viene prodotto su diverse linee di assemblaggio sia in Italia, nello stabilimento di Vergiate, sia negli Stati Uniti a Philadelphia.

L’AW139 ha svolto un ruolo centrale nell’evoluzione del mercato, contribuendo insieme ad altri

modelli di nuova generazione di Leonardo a fare dell’Azienda il primo costruttore al mondo nel

settore civile per produzione nel 2018, con una quota del 40% .