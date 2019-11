Lagarde: pesa incertezza globale, politica fiscale deve dare sostegno

Oggi la neo eletta presidente della BCE ha tenuto un discorso presso il congresso bancario europeo di Francoforte, all’interno dell’ambito dell’Euro Finance Week. Al centro dell’attenzione l’incertezza che predomina sull’economia globale, riversandosi inevitabilmente sulla Zona Euro, ed il sostegno importante che deve dare la politica fiscale in queste condizioni di contesto.

Il focus: incertezza globale, politica fiscale ed investimenti

Per la number one della BCE le incertezze che attualmente pesano sull’economia mondiale sono state sottovalutate, o più precisamente sono state effettivamente più resistenti di quanto inizialmente stimato. Nella sua ottica l’Europa deve quindi essere ripensata rispetto a quanto fatto in passato. Uscire da situazioni di difficoltà non è facile, ma da esse possono nascere anche nuove opportunità.

A detta della stessa, “i governi che possono permettersi di rendere più espansiva la politica fiscale non vogliono , mentre quelli che vorrebbero non possono”. La politica fiscale è “un fattore chiave”, fondamentale per sostenere la crescita e supportare la politica fiscale: “la politica monetaria potrebbe raggiungere il suo obiettivo più rapidamente e con meno effetti collaterali se altre politiche sostenessero la crescita al suo fianco”, ha affermato.

Serve quindi una giusta combinazione di politiche complementari, sottolineando la necessità di mantenere una politica monetaria accomodante a sostegno dei prezzi ed elogiando anche gli effetti che può avere una politica fiscale adeguata al contesto in cui ci si trova.

Una parentesi è stata dedicata anche all’importanza degli investimenti: “gli investimenti sono una parte particolarmente importante della risposta alle sfide odierne” poiché sostengono la domanda di oggi e l’offerta di domani