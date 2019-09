La Doria: nel primo semestre 2019 aumentano i ricavi ma diminuiscono gestione operativa e utile netto

La Doria ieri ha presentato i risultati relativi al primo semestre 2019. Il periodo in esame ha registrato ricavi in aumento ma una contrazione della gestione operativa e dell’utile netto. I conti piacciono al mercato, dove Doria sperimenta un rialzo del 2% con un prezzo di 8,18 euro per azione (intorno alle ore 9:50).

Conto economico primo semestre 2019

La Doria chiude i primi sei mesi del 2019 con ricavi consolidati in crescita del 2,7% a a 358,7 milioni di euro, rispetto ai 349,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

A cambi costanti, il fatturato ammonterebbe a 357,3 milioni di euro (+2.3%).

Il margine operativo lordo del periodo in esame si è attestato a 23,3 milioni di euro, in calo del 4,5% rispetto ai 24,4 milioni dei primi sei mesi 2018; il reddito operativo è risultato uguale a 15 milioni di euro, in diminuzione di ben il 17,1% rispetto ai 18,1 milioni dei primi sei mesi del 2018.

Il primo semestre 2019 è stato archiviato infine con un utile netto di 9,8 milioni, in contrazione del 25,2% se rapportato ai 13,1 milioni del pari periodo del 2018.

Situazione patrimoniale

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo (indebitamento) di 107,2 milioni, in leggero miglioramento rispetto i 112,3 milioni di fine dicembre 2018.