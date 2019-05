Prosegue il rally al rialzo del titolo Juventus in borsa, con i rumors sempre più persistenti circa Bep Guardiola allenatore della panchina Bianco Nera. Secondo l’AGI infatti, l’allenatore avrebbe stretto un accordo con la società per 24 milioni di € netti a stagione in un arco di tempo di 4 anni.

Intorno alle 13:10 il titolo segna un rialzo del 3,50% ad un prezzo di 1,49 euro per azione