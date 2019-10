Just Eat: ricavi ed ordini in crescita a doppia cifra nel trimestre

Conti in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre 2019 per il colosso del food delivery Just Eat.

Il fatturato ha registrato un incremento di ben il 26,7% a 247,5 milioni di sterline, dai 195,3 milioni del pari periodo del 2018; sulla stessa intonazione gli ordini sono progrediti del 16% a 62 milioni (Nel Regno Unito si è gli ordini sono aumentati dell’8% a 33 milioni pound.

I vertici confermano la guidance sui ricavi per l’intero anno 2019 in un intervallo compreso tra 1 e 1,1 miliardi di sterline, e un’ EBITDA stimato nell’intervallo tra 185 milioni e 205 milioni (entrambi esclusi Brasile e Messico) di sterline.

Infine il closing dell’acquisizione di Takeaway.com è previsto per la fine del 2019.

Nonostante i buoni risultati, il titolo quotato a Londra scende del 6,25% a 588,6 sterline.