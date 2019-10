Just Eat: no secco all’offerta di Prosus, titolo vola (+27%)

Il Colosso del food delivery Just Eat al centro della contesa per la sua acquisizione.

La società olandese Prosus, attiva negli investimenti in società che opera investimenti in società internet con focus sui consumatori, ha lanciato un opa da 710 pence per azione, corrispondenti ad un controvalore complessivo di 4,9 miliardi di sterline.

Dal Cda di Just Eat è arrivato un no secco poiché l’offerta sottovaluta significativamente Just Eat “sia su base standalone che come parte della raccomandata combinazione” con Takeaway.com; quest’ultima, si ricorda, ha già presentato un’offerta di fusione mediante scambio azionario e, secondo il Cda valorizzerebbe l’operazione più di quanto farebbe Prosus.

Ed alla notizia sono scattati imponenti acquisti sul titolo, facendo registrare un rialzo del 27,03% a 742 pence per azione (intorno alle 13:05), oltre i 710 pence offerti da Prosus.