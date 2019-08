Just Eat e Takeaway si fondono: creato il più grande colosso del food delivery

Annunciata imponente fusione nel settore del food delivery, fra la britannica Just Eat e l’Olandese Takeaway, al fine di sopportare l’elevata competitività dei competitor come Deliveroo e Uber Eats; dall’operazione nascerebbe un colosso valutato circa 9 miliardi di sterline

I termini della fusione

In base ai termini dell’accordo, agli azionisti di Just Eat verranno corrisposte 0,09744 nuove azioni Takeaway.

com per ciascuna delle proprie azioni; a seguito dell’operazione gli azionisti di Just Eat deterranno circa il 52,15% della nuova società e gli azionisti di Takeaway.com circa il 47,85%.

Completata la fusione, l’assetto di governance dovrebbe essere il seguente: Mike Evans, attualmente presidente di Just Eat, diventerà presidente del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo, mentre Adriaan Nuhn, oggi presidente del consiglio di vigilanza di Takeaway.com, ricoprirà il ruolo di vicepresidente del consiglio di vigilanza del gruppo combinato; infine Jitse Groen, Ceo di Takeaway.com, sarà il Ceo del nuovo gruppo.

La sede del nuovo gruppo avrà il proprio domicilio legale ad Amsterdam ma il titolo avrà una quotazione premium alla borsa di Londra.