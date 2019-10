JP Morgan: fatturato ed utili oltre le attese nel terzo trimestre 2019

I ricavi netti del terzo trimestre 2019 si è attestato a 30,064 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto ai 27,822 miliardi del pari periodo dello scorso anno; il dato risulta anche superiore alle attese, pari a 28,47 miliardi.

L’utile netto della banca è progredito dell’8,3% a 9,08 miliardi di dollari (pari a 2,68 dollari per azione), rispetto agli 8,38 miliardi (2,34 dollari per azione), dello stesso trimestre del 2018; il consenus indicava un utile per azione a 2,45 dollari.