Italia: vendite al dettaglio in contrazione e sotto le stime

A maggio le vendite al dettaglio in Italia segnano una diminuzione mensile dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume. Il calo è riconducibile alle vendite dei beni alimentari (-1,0% in valore e -1,1% in volume) e a quelle dei prodotti non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume).

Il daro si contrae invece, su base annua, dell’1,8% in valore e dell’1,5% in volume.

Anche in tal caso risultano in calo le vendite di entrambi i settori, sia alimentare (-1,1% in valore e -1,4% in volume) che non alimentare (-2,2% in valore e -1,7% in volume).