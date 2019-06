Italia: rapporto deficit/PIL al 4,1% nel Q1 2019

Nel primo trimestre 2019 il rapporto deficit/PIL è risultato del 4,1% rispetto al 4,2% del pari periodo del 2018; il dato relativo al trimestre precedente registrava invece un valore dell’1,7%, rivisto dal 2%.

Inoltre, dalla nota dell’Istat, si legge che “il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil dell’1,3% (-0,9% nel primo trimestre del 2018).

Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil dell’1,6% (-1,5% nel primo trimestre del 2018). La pressione fiscale è risultatat del 38,0%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti in termini nominali dello 0,2%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’8,4%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.”