Italia: prezzi alla produzione si contraggono a novembre

Per l’indice dei prezzi alla produzione a novembre 2019 l’Istat stima una diminuzione congiunturale dello 0,2%, leggermente peggiore sia del -0,1% stimato che della passata rilevazione allo 0% (rivista a rialzo dal -0,1% precedentemente comunicato). Su base tendenziale l’indice si contrae del 2,5%, meno della flessione attesa a -3% ed in leggero miglioramento rispetto al precedente calo del -2,9% (rivisto in peggioramento dal -3% inizialmente comunicato): le variazioni tendenziali indicano contrazioni da 5 mesi di fila

Nel trimestre settembre-novembre 2019 si stima una flessione congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria pari a -0,2%.

Dall’inizio del 2019 si rileva una crescita tendenziale dello 0,4% per tutti e tre i mercati.

Per l’istituto quindi “A novembre 2019 i prezzi dell’industria segnano un’attenuazione della flessione su base annua, che resta comunque ampia e principalmente da ascrivere alle dinamiche negative dei prezzi dell’energia e dei beni intermedi sul mercato interno. Per lo stesso mese si rileva una lieve diminuzione congiunturale determinata da entrambi i mercati, interno ed estero. Nel settore delle costruzioni, si conferma la dinamica tendenziale negativa sia per gli edifici, residenziali e non residenziali, sia per strade e ferrovie”.