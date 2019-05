Italia: possibili sanzioni dall’Ue, Moscovici contrario

A causa dell’elevato debito l’Italia potrebbe andare incontro a sanzione provenienti dall’Ue.

Stando a quanto riportano diverse fonti stampa, l’Italia starebbe incappando in sanzioni per circa 3,5 miliardi, causa il debito eccessivo. Secondo repubblica, entro domani Bruxelles dovrebbe spedire una lettera richiedente chiarimenti sulla situazione critica dei conti pubblici italiani, nonché contentente alcune novità di rilievo; il Tesoro, da parte sua, è tenuto a rispondere entro 24 ore.

Tale comunicazione non comporta, tuttavia, l’innesco automatico della procedura d’infrazione; quest’ultima, in caso di responso negativo dell’Ue, potrebbe essere avviata ufficialmente il prossimo 5 giugno.

Tutto ciò ha comportato l’allargamento dello spread Btp-Bund sulla soglia dei 290 punti base, che ha poi subito un ritracciamento in parte dovuto alle dichiarazioni del commissario europeo per gli affari economici Moscovici. Quest’ultimo si è infatti detto poco favorevole a sanzioni nei confronti dell’Italia, affermando che avrà “uno scambio di vedute con il governo italiano su misure aggiuntive che potrebbero essere richieste per essere in linea con le regole”; allo stesso tempo “non prediligo sanzioni”.