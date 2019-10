Italia: Pil (prelim.) fatica a crescere nel terzo trimestre 2019

Nel terzo trimstre 2019 il Pil italiano è salito dello 0,1% rispetto lo scorso trimestre (lo stesso valore per il quarto trimestre di fila), risultando migliore delle stime di contrazione a -0,1% .

Su base annua il dato è salito dello 0,3%, lievemente più delle stime di crescita a +0,2% ed uscendo dalla contrazione dello 0,1% registrata nelle 3 rilevazioni precedenti.

Questa la nota dell’Istat alle stime preliminari: “Nel terzo trimestre del 2019 il Pil registra per il quarto trimestre consecutivo una dinamica congiunturale debolmente positiva (stabilmente pari allo 0,1%), che porta a un incremento dello 0,3% in termini tendenziali e ad una crescita acquisita per il 2019 pari allo 0,2%. I dati più recenti confermano quindi la persistenza di un quadro di sostanziale stagnazione dell’economia italiana dall’inizio del 2018. La stima preliminare qui presentata ha, come di regola, natura provvisoria e si basa su una valutazione dal lato dell’offerta che indica un calo dell’attività per l’agricoltura e contenuti aumenti del valore aggiunto reale per l’industria e per l’insieme del terziario. “