Italia: Pil a crescita 0 rispetto lo scorso trimestre ed in lieve contrazione rispetto l’anno passato

Nel secondo trimestre 2019 il Pil Italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha registrato una variazione nulla rispetto il trimestre precedente, mentre rispetto al secondo trimestre del 2018 è diminuito dello 0,1%; le attese stimavano una variazione nulla sia rispetto allo scorso trimestre che allo stesso periodo dell’anno precedente,

Dalla nota dell’Istat si legge che la variazione congiunturale del Pil comunicata in occasione della stima preliminare del 31 luglio 2019 era risultata anch’essa pari a zero; in quell’occasione la variazione tendenziale risultava nulla.

La variazione acquisita per il 2019 è pari a zero.

Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna si registra una variazione nulla dei consumi finali nazionali e una crescita dell’1,9% degli investimenti fissi lordi. Le esportazioni sono cresciute dell’1% e le importazioni dell’1,1%.