Italia: per Commissione Ue procedura d’infrazione non è più giustificata

L’Italia, ad un passo dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo, sarebbe riuscita ad evitare le sanzioni previste dall’unione.

Stando alle parole del commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, alla luce delle “misure correttive che l’Italia ha adottato” la commissione “ritiene che la procedura” d’infrazione per deficit eccessivo “non è più giustificata”. Lo stesso aggiunge comunque che la questione non è finita e che i conti pubblici italiani dovranno essere monitorati attentamente anche nel secondo semestre dell’anno in corso.