Italia: ordini e vendite industriali sotto le stime ad agosto

Indicazioni deboli e sotto le stime per quanto riguarda le vendite e gli ordini industriali ad agosto

Le vendite sono scese dello 0,3% su base mensile, in lieve miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,6% (rivista a ribasso da -0,5%) ma peggiore se confrontate alle stime di crescita a +0,2%.

Su base annua il dato è sceso del 2,2%, in peggioramento rispetto alla precedente misurazione a -0,7% (rivista a ribasso da -0,6%) e più del calo atteso dell’1,5%.

Gli ordinativi industriali hanno invece registrato un aumento mensile dell’1,1%, minore della crescita attesa a +1,9% ma in decisa ripresa rispetto la precedente contrazione del 2,9%. Su base tendenziale il dato è diminuito di addirittura il 10%, molto più delle attese di contrazione a -2,6% e nettamente peggiorato rispetto alla precedente flessione dello 0,8%.

A seguire il commento dell’Istat. “Ad agosto il fatturato dell’industria segna una flessione congiunturale sia su base mensile che su base trimestrale. Solo per la componente estera si registra una modesta crescita nel confronto degli ultimi tre mesi sui precedenti tre. Per l’indice degli ordinativi, la variazione congiunturale mensile risulta positiva in entrambi i mercati, mentre su base trimestrale al calo registrato per il mercato estero corrisponde un incremento pressoché trascurabile per il mercato interno. In termini tendenziali, la marcata variazione negativa degli ordinativi risente fortemente dell’andamento delle commesse provenienti dal mercato estero e, a livello settoriale, dal comparto degli altri mezzi di trasporto.”