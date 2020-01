Italia: nel 2016 il valore degli immobili proprietari ammonta a €6.000 mld

La settima edizione di «Gli Immobili in Italia», a cura dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, analizza la situazione del patrimonio immobiliare italiano censito nel 2016.

Il valore del patrimonio abitativo di proprietà, riguardante sia persone fisiche che soggetti non persone fisiche (enti, società, istituzioni, ecc.

) oltre che le pertinenze ammonta complessivamente a 6.004,4 miliardi nel 2016, contro i e 6.096,9 miliardi di euro nel 2015. Tale valore si riconduce soprattutto alle persone fisiche che ne detengono una quota superiore al 90%.

La ripartizione per aree geografiche evidenzia una concentrazione al Nord che rappresenta poco meno del 50% del totale del valore residenziale nazionale, mentre il restante 50% è diviso tra l’area del Centro e l’area del Sud e delle Isole.

La superficie lorda delle abitazioni è stimata pari a circa 4 miliardi di mq. La superficie media di un’abitazione in Italia, calcolata come rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali, è circa 117 mq. Le Regioni con abitazioni mediamente più grandi sono Umbria, Friuli Venezia Giulia e Veneto dove la superficie media è superiore a 130 m2; le abitazioni di dimensioni mediamente più ridotte, sotto 100 m2, si riscontrano in Valle d’Aosta e Liguria.