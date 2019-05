Italia: fatturato dei servizi in leggero calo nel Q1 2019

Diminuisce il fatturato dei servizi nei primi tre mesi del 2019. Stando alle stime dell’Istat vi sarebbe una contrazione dello 0,2% dell’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi rispetto lo scorso trimestre, mentre su base tendenziale si stima un calo dello 0,5% sull’indice grezzo.

La diminuzione congiunturale del primo trimestre 2019 è successiva al lieve aumento registrato nel trimestre precedente.

Questo il commento dell’Istat:”Nel primo trimestre 2019 il fatturato dei servizi registra una contenuta flessione in termini sia congiunturali sia tendenziali.

Al di là di limitate oscillazioni su base trimestrale, la dinamica congiunturale risulta sostanzialmente stazionaria a partire dal primo trimestre 2018. L’evoluzione tendenziale, in progressivo rallentamento dal secondo semestre 2018, fa registrare nel primo trimestre 2019 la prima variazione negativa dal quarto trimestre 2014. L’analisi per attività economica mostra, oltre al calo particolarmente marcato su base annua delle attività professionali scientifiche e tecniche, una diminuzione tendenziale del commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli, la prima dal primo trimestre 2014. Si segnala, invece, la dinamica tendenziale positiva del commercio e riparazione di motocicli, il cui fatturato è cresciuto dell’11,4% e dei servizi IT, in aumento del 4,9%.”