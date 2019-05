Italia, aste titoli: è boom di richieste per BTP a 5 e 10 anni (con vita residua di 6 anni)

Btp a 5 anni

I Btp a 5 anni (scadenza:primo luglio 2024) con coupon dell’1,75%, sono stati collocati per l’ammontare massimo di 1,886 miliardi ad un tasso dell’1,81% (rispetto la precedente emissione a 1,72%); data una domanda pari a 3,357 miliardi di euro, il rapporto di copertura tra quantità richiesta e quantità offerta è stato pari a 1,78.

Btp a 10 anni con vita residua di 6 anni

I BTp a 10 anni «off-the-run», con vita residua di sei anni (scadenza: primo dicembre 2025) e coupon del 2%, sono stati collocati per l’ammontare massimo di 614 milioni miliardi ad un tasso del 2,02% (ai minimi da maggio 2018); data una domanda pari a 1,849 miliardi di euro, il rapporto di copertura è stato pari a 1,78.

Btp a 10 anni

Il prezzo medio di emissione è stato pari a 99,93 euro. Data la quantità domandata pari a 1,849 miliardi di euro, il bid to cover ratio si attesta a 3,01, più del doppio se confrontato all’asta del 14 maggio.

I Btp a 10 anni (scadenza: primo agosto 2029) con coupon del 3%, sono stati collocati per l’intero ammontare di 2,75 miliardi ad un tasso del 2,60% ( in lievissimo aumento di 1 punto base dal precedente 2,59%); data una domanda pari a 3,525 miliardi di euro, il rapporto di copertura è stato pari a 1,28 (ai minimi da giugno 2018). Il prezzo medio di emissione è stato pari a 103,73 euro.

CCTeu a 6 anni

I CCTeu a 6 anni (scadenza: 15 gennaio 2025) hanno conseguito richieste per 1,765 miliardi di euro, rispetto l’ammontare massimo offerto di 750 milioni (bid to cover ratio a 2,35). Il prezzo di emissione è stato di 98,08, mentre il rendimento è risultato pari all’1,95%, in aumento rispetto all’1,77% della precedente emissione.