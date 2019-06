Italia: aste BTP€I (10 e 30 anni) e CTZ (2 anni), richieste superiori alle offerte e rendimenti in calo

Di seguito i risultati dell’asta sui CTZ e i BTP€I

CTZ scadenza 29 giugno 2021 (ISIN IT0005371247)

Il CTZ a 2 anni è stato collocato per l’importo massimo della forchetta compresa tra 1,75 e 2,25 miliardi di euro.

Dato che le richieste sono state pari a circa 3,551 miliardi di euro, il rapporto di copertura (tra titoli richiesti e titoli offerti) è stato pari a 1,58.

Infine, dato il prezzo medio dell’emissione pari a 99,141 euro, il rendimento lordo complessivo è stato fissato allo 0,431%%, 38,7 punti base in meno rispetto al collocamento del 28 maggio scorso.

BTP€I

“Tali titoli vengono emessi per un quantitativo all’interno di un intervallo di offerta congiunto. Pertanto l’importo offerto – sia minimo che massimo – è da intendersi come complessivo per i due titoli.” Il range di offerta va dai 500 milioni ad 1 miliardi di euro.

BTP€I scadenza 15 maggio 2028 (ISIN IT0005246134)

Il BTP€I a 10 anni che paga una cedola lorda annuale dell’1,3% è stato collocato per l’importo complessivo di 648 milioni di euro.

Dato che le richieste sono state pari a circa 1,605 miliardi di euro, il rapporto di copertura (tra titoli richiesti e titoli emessi) è stato pari a 2,48.

Infine, dato il prezzo di emissione è stato di 99,83,è stato determinato un rendimento lordo dell’1,32%, in calo rispetto all’1,86% dell’asta precedente.

BTP€I scadenza 15 settembre 2041 (ISIN IT0004545890)

Il BTP€I a 30 anni che paga una cedola lorda annuale del 2,55% è stato collocato per l’importo di 352 euro.

Dato che le richieste sono state pari a circa 907 milioni di euro, il rapporto di copertura (tra titoli richiesti e titoli emessi) è stato pari a 2,58.

Il prezzo di aggiudicazione si è attestato a 109,93 ed il rendimento lordo complessivo è stato fissato al 2%.