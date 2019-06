Italia: aste Btp, è boom di richieste

Di seguito i risultati dell’asta su vari BTP

BTP luglio 2022

Del BTP con scadenza 15 luglio 2022 (con ISIN IT0005366007) che paga una cedola lorda dell’1% è stato collocato l’importo massimo della forchetta compresa tra i 2,25 e i 2,75 miliardi di euro.

Dato che le richieste sono state pari a circa 4,5 miliardi di euro, il rapporto di copertura (tra titoli richiesti e titoli emessi) è stato pari a 1,64.

Infine, dato il prezzo di aggiudicazione di 99,85 il rendimento lordo complessivo è stato fissato all’1,05%, rispetto all’1,239% del precedente collocamento.

Btp luglio e dicembre 2026

Per i Btp con scadenza 15 luglio 2026 (quinta tranche, ISIN IT0005370306) con cedola annua lorda del 2,1% e per i Btp ° dicembre 2026 (tredicesima tranche, ISIN IT0005210650) con cedola annua lordo dell’1,25% è stato collocato l’ammontare massimo di 2,25 miliardi di euro (forchetta compresa fra 1,75 e 2,25 miliardi).

Date le richieste pervenute pari a 2,9 miliardi per il Btp luglio 2026 e a 2,17 miliardi di euro per il Btp dicembre 2026, nonché gli importi assegnati pari rispettivamente a 1,51 miliardi e 741 milioni di euro, i rapporti di copertura si sono attestati rispettivamente a 1,92 e a 2,92. Infine, dati i prezzi di aggiudicazione di 101,01 € per titoli con scadenza a luglio 2026 e di 95,67 € per titoli con scadenza a dicembre 2026 i rendimenti lordi complessivi sono stati pari all’1,96% e rispettivamente all’1,88%

Btp marzo 2035

Con riferimento a BTP con scadenza 1° marzo 2035 (quarta tranche, ISIN IT0005358806) e tasso annuo 3,35%, pagato in due cedole semestrali, sono stati collocati titoli per 1,5 miliardi di euro,, anche in tal caso pari al massimo della range tra 1 e 1,5 miliardi.

Le richieste si sono attestate a 2,34 miliardi di euro ed il rapporto di copertura a 1,56.

Dato poi il prezzo di aggiudicazione di 106,26 euro il rendimento lordo è pari al 2,87%