Italia: ad ottobre vendite al dettaglio a due velocità

Ad ottobre le vendite retail risultano a due velocità, deccescendo su base mensile ed aumentando su base annua.

Secondo le stime Istat le vendite al dettaglio sono scese dello 0,2% su base mensile (anche sui volumi oltre che sui prezzi). La diminuzione riguarda soprattutto i beni non alimentari (-0,5% in valore e -0,4% in volume), mentre per i beni alimentari si registra un contenuto aumento (+0,1% in valore e +0,2% in volume).

Nel trimestre agosto-ottobre 2019 le vendite al dettaglio aumentano dello 0,1% su base congiunturale, sia in valore sia in volume. La crescita è limitata ai beni non alimentari (+0,3% in valore e in volume) mentre sono in flessione le vendite dei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,3% in volume).

Su base tendenziale a ottobre si registra una crescita complessiva dell’1% in valore (+0,8% in volume), in linea con le stime ed in moderata accelerazione rispetto al +0,8% della passata rilevazione (rivista a ribasso dall’iniziale +0,9%). Aumentano sia le vendite dei beni alimentari (+1,3% in valore e +0,6% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (+0,7% in valore e +1,0% in volume).