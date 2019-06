Italia: ad aprile investitori esteri fanno scorpacciata di titoli pubblici italiani

Gli investitori esteri hanno fatto una scorpacciata di titoli pubblici italiani nel mese di aprile.

Stando ai numeri della bilancia commerciale italiana pubblicati da Banca d’Italia i soggetti non residenti hanno fatto acquisti di titoli del debito sovrano italiano per un ammontare pari a circa 5,217 miliardi di euro; dato in evidente aumento rispetto agli acquisti per circa 1,246 miliardi di euro effettuati a Marzo e per la maggior parte riguardanti Bot (dall’inizio dell’anno si tratta del secondo più alto valore dopo l’ingente importo di 21,824 miliardi di euro registrato a gennaio).

Considerano gli investimenti esteri di aprile riferiti ad azioni, quote di fondi ed obbligazioni corporate è stato registrato un valore di 5,656 miliardi di euro