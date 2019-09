Italia: ad agosto l’inflazione delude le attese

In Italia ad agosto l’inflazione ha lievemente deluso le attese. Su base mensile è cresciuta dello 0,4%, lievemente meno delle attese e della precedente rilevazione, entrambi in aumento dello 0,5%. Uguali valori su base annua, con dato attuale in crescita dello 0,4% confrontato a stime e rilevazione precedenti a +0,5%.

Il dato armonizzato è rimasto invariato allo 0% su base mensile, valore nettamente migliore delle attese di contrazione al -1,7% e rispetto alla precedente flessione dell’1,8%.

Su base annua il valore è invece cresciuto dello 0,5%, dato uguale sia alle stime degli analisti che alla precedente misurazione.