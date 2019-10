Italia: a settembre indice dei prezzi alla produzione a due velocità

A settembre i prezzi alla produzione hanno sperimentato una crescita dello 0,1% su base mensile, in miglioramento rispetto sia la contrazione di agosto dello 0,4% che le attese di calo a -0,1%.

Su base annua l’indice si è invece contratto dell’1,7%, più del calo atteso a -0,9% e peggiore della precedente flessione dell’1,4%.

Questo il commento dell’Istat:”Prosegue a settembre 2019 la flessione tendenziale dei prezzi

dell’industria condizionata, anche per questo mese, dalla riduzione dei prezzi del settore energetico. Per lo stesso mese si evidenzia una lieve crescita congiunturale. Nel settore delle costruzioni, si rileva una flessione tendenziale sia per gli edifici, residenziali e non residenziali, sia per le strade e ferrovie.”