In Italia a luglio l’inflazione ha registrato una variazione nulla su base mensile, anche in tal caso leggermente peggiore sia delle stime che della precedente rilevazione, entrambe in aumento dello 0,1%.

Su base annua l’inflazione è cresciuta dello 0,4% su base mensile, lievemente inferiore sia alle attese che alla precedente rilevazione, entrambe in crescita dello 0,5%.