Italgas: siglato accordo di consulenza con Eda Thess

Italgas rende noto di aver stipulato un contratto di consulenza con Eda Thess, cosicché quest’ultima rafforzi ulteriormente i servizi forniti e la sicurezza della propria rete di distribuzione.

L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale di EDA THESS, Leonidas Bakouras e dal Chief Commercial Officer di Italgas, Pier Lorenzo Dell’Orco e riguarda gli ambiti relativi ai sistemi informativi, smart metering, costruzione, esercizio e manutenzione delle reti di distribuzione del gas naturale e la loro digitalizzazione.

Grazie all’elevato Know How di Italgas la società greca migliorerà la qualità dei servizi e degli strumenti utilizzati per gestire e implementare la propria rete di distribuzione, coerentemente alle esigenze delle comunità servite.