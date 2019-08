Italgas: downgrade di Goldman Sachs provoca tonfo del titolo (-4,3%)

Italgas avvia le contrattazioni in netto calo. Intorno alle 10:00, il titolo risulta in perdita del 4,29% a 5,584 euro, in fondo al relativo indice di settore settoriale Ftse Italia Servizi Pubblici (-1,7%).

A far scattare le ingenti vendite sul titolo è stato il downgrade sul titolo da parte di Goldman Sachs, che ha abbassato la raccomandazione a sell dal precedente neutral, con un target price rivisto comunque a 5,25 euro dal precedente 5,20 euro.

In base al consensus degli analisti raccolto da Bloomberg , su 21 giudizi 4 sono positivi, 14 sono neutrali e 3 sono negativi con un target price medio a 12 mesi a 5,83 euro.