Istat: Pil relativo al secondo trimestre 2019 rivisto al rialzo (+0,1%)

L’Istat ha revisionato le stime del Pil rivedendole leggermente al rialzo (+0,1%).

Nello specifico il prodotto interno lordo (Pil) corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato relativo al secondo trimestre 2019 è salito dello 0,1%, sia su base trimestrale che rispetto il secondo trimestre del 2018.

La variazione congiunturale del Pil diffusa il 30 agosto 2019 era invece risultata nulla mentre quella tendenziale era pari a -0,1 %. La variazione acquisita per il 2019 risulta quindi pari a +0,1%.

L’Istat fa sapere comunque che il secondo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in più sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2018.

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono aumentati, con

una crescita dello 0,1% dei consumi finali nazionali e dello 0,4% degli investimenti fissi lordi. Le

importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0,9% e dell’1,2%.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per +0,1 punti percentuali alla crescita del Pil,

con apporti nulli sia dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, sia della spesa delle

Amministrazioni Pubbliche (AP) e di +0,1 punti degli investimenti fissi lordi. Il contributo della domanda estera netta è stato positivo per 0,1 punti percentuali. Per contro la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per 0,2 punti percentuali.

Per quanto riguarda il debito netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al Pil, nel secondo trimestre 2019 si attesta all’1,1%, rispetto all’1,3% dello stesso periodo del 2018. Il saldo primario delle AP, corrispondente all’indebitamento al netto degli interessi passivi, è risultato positivo, con un peso sul Pil del 3,2% (+2,7% nel secondo trimestre del 2018). Anche Il saldo corrente delle AP è stato positivo, con un’incidenza sul Pil del 2,3% (+2,0% nel secondo trimestre del 2018).

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è salito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente,

sia in termini nominali sia in termini reali, mentre la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’8,9%, in aumento dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.

Dal commento Istat si legge che “l’incidenza del deficit del conto delle Amministrazioni pubbliche sul Pil è diminuita rispetto al corrispondente trimestre del 2018, grazie a una dinamica delle uscite meno accentuata di quella delle entrate, con incrementi rispettivamente del 2,0% e del 2,5%.

Il reddito disponibile delle famiglie ha segnato, dopo il calo della seconda parte dello scorso anno, un progressivo recupero, che grazie alla dinamica quasi nulla dei prezzi al consumo. La risalita del reddito si è tradotta solo in parte in maggiori consumi, mentre è aumentata la propensione al risparmio”