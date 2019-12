Istat: pil italiano 2019 a +0,2%, per poi crescere del +0,6% nel 2020

Secondo il quadro delineato dall’Istat la congiuntura internazionale rimane zavorrata dalla prevalenza di rischi al ribasso (guerra dei dazi, turbolenze geopolitiche e hard Brexit) che, sebbene risultino mitigati, continuano a influenzare negativamente le prospettive di crescita.

Anche a causa di tali motivi l’Istat stima che il Pil 2019 salirà dello 0,2% in termini reali, registrando un deciso rallentamento rispetto all’anno precedente (+0,8% nel 2018), mentre la crescita del Pil risulterebbe in moderata accelerazione nel 2020 (+0,6%).

Nel 2019, secondo l’istat, la domanda interna al netto delle scorte dovrebbe fornire un contributo positivo dello 0,8% alla crescita del Pil; l’apporto della domanda estera netta risulterebbe moderatamente positivo (+0,2%) mentre la variazione delle scorte dovrebbe influire negativamente (-0,8%.). Nel 2020, il contributo della domanda interna si manterrebbe su livelli simili a quelli dell’anno corrente (+0,7%), la domanda estera netta contribuirebbe ancora positivamente (+0,1%) mentre le scorte fornirebbero un contributo negativo ma a bassa intensità (-0,2%).

Data la continuazione della dinamica positiva del mercato del lavoro si dovrebbe assistere ad un aumento dell’input di lavoro a ritmi superiori a quelli del Pil (+0,7% in termini di unità di lavoro in entrambi gli anni) mentre il tasso di disoccupazione segnerebbe un deciso miglioramento nel 2019 (10,0%) per poi scendere marginalmente nell’anno successivo (9,9%).