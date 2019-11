Istat: nel secondo trimestre 2019 il mercato immobiliare si contrae

Nel secondo trimestre 2019 nel mercato immobiliare italiano sono state registrate 216.483 operazioni di compravendita ed altri atti di passaggi di proprietà onerosi (a pagamento) relative ad immobili ed in ambito notarile. Depurate della componente stagionale, diminuiscono dell’1,7% rispetto al trimestre precedente (-1,7% il settore abitativo e -1,4% l’economico).

I cali congiunturali si registrano in tutte le aree geografiche del Paese, seppure con maggiore intensità per il Centro (-3,7%) ed il Nord-est e Nord-ovest (-1,5%), mentre per le Isole ed il Sud si registrano variazioni più contenute (rispettivamente a -0,8% e Sud -0,2%). Per il settore economico la flessione riguarda il Centro (-7,4%) e il Nord-est (-4,4%), mentre risultano in crescita le Isole (+5,7%) e il Sud (+3,5%); sostanzialmente stabile il Nord-ovest (+0,3%).

Il 94,5% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (204.512), il 5,2% quelle a uso economico (11.272) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (699).

Su base tendenziale, ossia rispetto il secondo trimestre 2018, le transazioni immobiliari aumentano del 3,5%, sia nel settore abitativo (+3,6%) che in quello economico (+3,1%). L’incremento interessa tutto il territorio nazionale per l’abitativo – Centro +4,5%, Nord-est +3,8%, Sud e Isole +3,3% e Nord-ovest +3,2% – e tutte le tipologie di comuni – piccoli centri +4,9% e città metropolitane +2,1%. L’economico registra variazioni tendenziali positive al Centro (+11,4%), nelle Isole (+10,7%), al Sud (+3,9%) e nel Nord-est (+0,7%), nelle città metropolitane (+4,8%) e nelle altre città (+1,9%); le variazioni sono negative nel Nord-ovest (-1,8%).

Dalla fotografia dell’Istat emerge quindi che “Nel secondo trimestre 2019 l’indice destagionalizzato delle compravendite torna ai valori medi del 2010, dopo averli superati nel trimestre precedente. La flessione riguarda soprattutto il Centro, ma interessa anche le regioni settentrionali che tuttavia continuano a

superare i valori medi del 2010. Il Mezzogiorno, al contrario, resta sostanzialmente stabile. L’indice destagionalizzato di mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare continua a registrare segnali negativi su tutto il territorio nazionale. La flessione più consistente, rispetto al trimestre precedente, si osserva nel Centro. “