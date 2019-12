Istat: fatturato ed ordini industriali a +0,6% m/m ad ottobre

Secondo le stime Istat a ottobre il fatturato dell’industria è salito dello 0,6% su base congiunturale, accelerando rispetto il +0,2% della precedente rilevazione. Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo è invece diminuito dello 0,6% rispetto alla media dei tre mesi precedenti.

Anche gli ordinativi sperimentano un incremento congiunturale dello 0,6%, risultando in frenata rispetto la precedente crescita dello 0,9% (rivista a ribasso dal +1% inizialmente comunicato), mentre nella media degli ultimi tre mesi evidenziano una flessione dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

La crescita congiunturale del fatturato deriva da un leggero aumento sul mercato interno del +0,4% e uno più sostenuto su quello estero, pari a +0,9%. Per gli ordinativi l’incremento congiunturale riflette una sostanziale stazionarietà delle commesse provenienti dal mercato interno (-0,1%) e una crescita di quelle provenienti dall’estero (+1,7%).

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a ottobre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per i beni strumentali a+1,4%, per i beni di consumo a +1,0% e per l’energia a +0,3%; i beni intermedi, invece, diminuiscono dello 0,4%.

Il fatturato totale corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 come a ottobre 2018) sperimenta un calo dello 0,2% su base tendenziale, con diminuzioni dello 0,1% sul mercato interno e dello 0,3% su quello estero, mentre nella precedente rilevazione si contraeva dell’1,60%.

Con riferimento al comparto manufatturiero, l’industria farmaceutica registra la crescita tendenziale più rilevante con un +8,9%, mentre il settore delle raffinerie petrolifere registra il calo peggiore del -5,7%.

In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi diminuisce dell’1,5%, con riduzioni su entrambi i mercati (-0,7% quello interno e -2,6% quello estero): il maggior aumento si registra nell’industria farmaceutica (+12,7%), mentre il calo più marcato si rileva nell’industria chimica (-5,8%). Nella precedente misurazione gli ordini industriali risultavano in aumento del +0,2% (rivisto al ribasso da +0,3%)

Dunque, secondo la fotografia dell’Istat, “a ottobre il fatturato dell’industria cresce per il secondo mese

consecutivo in termini congiunturali, con un moderato miglioramento rispetto all’analogo segnale positivo del mese precedente. Resta, peraltro, negativa la dinamica complessiva degli ultimi tre mesi.

Se consideriamo i primi dieci mesi dell’anno rispetto all’analogo periodo del 2018, il fatturato complessivo è sostanzialmente stabile; nello stesso arco temporale, alla crescita per i beni di consumo è corrisposta una lieve flessione per i beni strumentali e una più marcata diminuzione per i beni intermedi e l’energia”.