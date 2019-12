Istat: da ottobre 2019 gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli

A partire dal mese di ottobre 2019, l’Istat ha avviato la diffusione delle nuove serie, in base 2015=100, degli indici mensili dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori.

In occasione dell’aggiornamento della base degli indici, ogni cinque anni l’Istat rivede e aggiorna anche l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione, le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono al calcolo degli indici dei prezzi dei prodotti agricoli.

Nel paniere utilizzato a partire dal nuovo anno base (2015), figurano 254 prodotti elementari (erano 245 nel 2010), raggruppati in 39 gruppi e 41 sottogruppi. Tra questi, 109 (100 nel 2010) sono i prodotti elementari utilizzati per calcolare gli indici dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori, 145 (come nel 2010) quelli utilizzati per il calcolo degli indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori.

L’aggiornamento del paniere tiene conto dell’evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la molteplicità dei prodotti per meglio rappresentare le novità emerse nelle realtà produttive territoriali.

Nel triennio 2016-2018, le variazioni tendenziali degli indici in base 2015 sono in genere più elevate di quelle degli indici in base 2010; la situazione si inverte per gli indici dei prezzi acquistati, con l’eccezione del 2016.

Nel complesso, le quotazioni di prezzo utilizzate ogni mese per stimare gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli sono circa 7.500 (6.500 nel 2010).

Nel 2015 sono 78 (89 nel 2010) le Camere di commercio che partecipano, quali organi intermedi di rilevazione, alla raccolta dei dati, avvalendosi spesso di Commissioni prezzi o esperti del settore, che rilevano le quotazioni di prezzo presso le aziende agricole della provincia cui appartengono. La copertura territoriale dell’indagine risulta pari al 72,9% in termini di popolazione provinciale.