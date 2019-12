Istat: aumenta il reddito familiare, ma la disuguaglianza di classe resta

Secondo la fotografia scattata dall’Istat le famiglie residenti in Italia nel 2017 hanno percepito un reddito netto medio di 31.393 euro, ossia 2.616 euro al mese; la corrispondente crescita anno su anno è stata del +2,6% (+2,0% a/a nel 2016) in termini nominali e del +1,2% (+2,1% a/a nel 2016) in termini reali.

Nonostante ciò la disuguaglianza non si riduce, con il reddito totale delle famiglie più abbienti che continua a essere di sei volte superiore a quello delle famiglie più povere.

Nel 2018 la percentuale di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale si attesta al 27,3%, risultando in riduzione rispetto al 28,9% del 2017 grazie alla minore incidenza di situazioni di grave deprivazione materiale. La sola quota di individui a rischio povertà, ossia con reddito netto equivalente nell’anno precedente all’indagine inferiore a 10.106 euro (842 euro al mese), resta ferma al 20,3% (circa 12.300.000 individui).