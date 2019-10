Istat: ad ottobre sale fiducia delle aziende; quella dei consumatori scende

A ottobre 2019 si stima un lieve calo dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, da 112,2 a 111,7, in linea con le attese degli operatori; l’indice composito del clima di fiducia delle imprese registra un contenuto aumento, da 98,6 a 99,0, risultando leggermente superiore alle stime a 98,5 punti.

Questa la nota dell’Istat sulle suddette stime: “A ottobre 2019, l’indice di fiducia delle imprese torna ad aumentare per la prima volta dallo scorso luglio. La crescita coinvolge la gran parte dei settori, ed è trainata dal comparto manifatturiero, da quello dei servizi e dal commercio al dettaglio, caratterizzati da aspettative su ordini e produzione più favorevoli rispetto allo scorso mese. Invece, nelle costruzioni la fiducia è in ripiegamento anche se l’indice rimane comunque su valori storicamente elevati. Tra i consumatori, per i quali, nel complesso, le valutazioni sono meno positive rispetto allo scorso mese, la fiducia si riporta sul livello registrato a maggio 2019”