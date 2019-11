Istat: ad ottobre inflazione ancora in contrazione m/m

Il dato finale sull’inflazione italiana ad ottobre non da segnali molto positivi e risulta a due velocità.

Su base mensile l’inflazione si è contratta dello 0,1%, in miglioramento rispetto la precedente contrazione a -0,6% e superiore alla stima preliminare a -0,5%; su base annua il dato è invece salito di un lieve 0,2%, meno delle stime ad un livello pari alla rilevazione di settembre, ossia +0,3%.

La lieve decelerazione dell’inflazione è causata soprattutto dalla maggiore flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -5,3% a -8,0%), solo in parte compensata dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,4% a +1,8%).

L’inflazione armonizzata è invece salita dello 0,2% sia su base mensile che annua, in linea alle stime flash ed alle passate rilevazioni.

L’inflazione di fondo, ossia al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da +0,6% a +0,7%.

La lieve diminuzione su base congiunturale dell’indice generale è dovuta essenzialmente al calo, dovuto per lo più alla stagionalità, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,7%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,8%), solo in parte compensato dall’aumento congiunturale dei prezzi dei Beni energetici, sia nella componente regolamentata (+2,9%) che non (+0,9%).

L’IStat commenta:”Nel mese di ottobre, si accentua ulteriormente la flessione tendenziale dei prezzi dei Beni energetici e in particolare di quelli regolamentati che, pur aumentando su base mensile, scontano il confronto con ottobre dello scorso anno, quando la loro crescita congiunturale era stata più che doppia di quella di quest’anno. Se l’inflazione complessiva rallenta ulteriormente, quella di fondo mostra lievi segnali di risalita, che non modificano però il quadro di generale debolezza della crescita dei prezzi al consumo. “