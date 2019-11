Istat: ad ottobre i prezzi alla produzione scendono leggermente

in Italia i prezzi alla produzione scendono dello 0,1% su base mensile, meno del calo atteso a -0,2% ma in leggero peggioramento rispetto il +0,2% registrato nella precedente rilevazione. Su base annua il dato si è contratto del 3%, peggiorando rispetto il precedente calo dell’1,6% ma scendendo meno della contrazione attesa a -2,7%.

Secondo l’Istat “L’evoluzione dei prezzi alla produzione per industria, servizi e costruzioni si contraddistingue per una dinamica negativa sia in termini congiunturali che tendenziali; l’eccezione riguarda i servizi, la cui variazione su base annua è lievemente positiva. Con riguardo all’industria, la flessione è principalmente determinata dal settore dell’energia. Per le costruzioni, il calo riguarda sia gli edifici che le strade. Per i prezzi dei servizi la variazione tendenziale dell’indice totale è lievemente positiva. Alla diminuzione tendenziale dei prezzi nei servizi di telecomunicazione, postali e attività di corriere – già rilevata nel trimestre precedente – si aggiunge quella del trasporto aereo