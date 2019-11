Istat: a settembre salgono ordini industriali, le vendite risultano a due velocità

A settembre il fatturato dell’industria italiana è salito dello 0,2% su base congiunturale, facendo meglio della precedente contrazione a -0,3% e della stima di calo a -0,4%;nel terzo trimestre l’indice complessivo è invece diminuito dello 0,7% rispetto al secondo trimestre. Su base annua le vendite industriali si sono invece contratte dell’1,60%, in peggioramento sia rispetto alla contrazione attesa dell’1% mentre la precedente rilevazione registrava un calo del 2,2%.

Gli ordinativi registrano un incremento congiunturale dell’1%, decisamente meglio della contrazione attesa dell’1,5%; la precedente rilevazione registrava invece un aumento dello 0,8%; il terzo trimestre

del 2019 è in diminuzione dell’1,7% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale (ossia rispetto lo stesso mese dell’anno precedente) il dato è salito dello 0,3%, in netta ripresa rispetto la contrazione del 10,4% di agosto e meglio delle attese di diminuzione del 3,9%;mentre .

La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di una modesta crescita del mercato interno (+0,4%) e di una lieve diminuzione di quello estero (-0,3%). Per gli ordinativi l’incremento congiunturale riflette un aumento delle commesse provenienti da entrambi i mercati, meno ampio per il mercato interno (+0,7%) e più marcato per quello estero (+1,5%).

In sintesi, secondo quanto rilevato dall’Istat “Il lieve incremento registrato a settembre interrompe il calo congiunturale del fatturato rilevato nei tre mesi precedenti. Permane tuttavia una situazione di debolezza delle vendite dell’industria in senso stretto: il terzo trimestre segna una flessione rispetto a quello precedente, determinata dalla performance negativa della componente interna rispetto alla modesta crescita di quella estera. Al netto della componente di prezzo, il settore manifatturiero è pressoché stabile su base mensile, mentre registra una flessione su base trimestrale. “