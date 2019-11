Istat: a settembre 2019 migliora il surplus commerciale

A settembre 2019 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni (+1,2%) e una moderata flessione per le importazioni (-0,2%). L’aumento congiunturale dell’export è determinato principalmente dall’incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+2,5%) mentre quello verso i paesi Ue risulta più contenuto (+0,3%).

La crescita dell’export su base annua è pari a +6,2% ed è dovuta sia al forte aumento delle vendite registrato per l’area extra Ue (+9,5%) sia, in misura minore, all’incremento verso i paesi dall’area Ue (+4,0%). L’aumento tendenziale delle importazioni (+2,1%) è sintesi dell’incremento degli acquisti dall’area Ue (+4,5%) e del calo dai mercati extra Ue (-1,2%).

A livello assoluto il saldo della bilancia commerciale italiana a settembre mostra un surplus in miglioramento a 2,779 miliardi (+1,56 miliardi di euro dagli 1,219 miliardi di settembre 2019), dai 2,585 miliardi di agosto. Nei confronti dei soli paesi dell’Ue il surplus è salito da 0,26 a 1,26 miliardi.

Questo il commento dell’Istat: “A settembre 2019 l’export continua a crescere in termini congiunturali,

sospinto principalmente dai mercati extra Ue. Su base annua, le vendite realizzate negli Stati Uniti e in Svizzera da sole spiegano circa la metà della crescita dell’export. Segnali positivi si registrano anche per i principali paesi dell’area Ue. I beni di consumo forniscono il contributo più ampio all’aumento dell’export. Si segnala una dinamica intensa per le vendite di prodotti della farmaceutica, dell’industria alimentare, della pelletteria e dell’abbigliamento. Su base annua, la dinamica dell’indice dei prezzi all’importazione ha ancora segno negativo, scontando, da giugno, l’effetto deflazionistico dell’energia.”