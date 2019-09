Isagro: nel primo semestre 2019 perdita netta di 2,4 mln

Isagro archivia il primo semestre 2019 con tutti i principali indicatori economici in calo; perdita netta di 2,4 milioni di euro.

Conto economico primo semestre 2019

Isagro saluta i primi sei mesi dell’anno in corso con ricavi in contrazione del 17,9% a 73,1 milioni, rispetto agli 89 milioni conseguiti nel pari periodo del 2018. Tale flessione, segnala la società, è attribuibile a minori vendite stagionali di Agrofarmaci e Servizi (-10,9 milioni di Euro rispetto al 1H2018) nelle aree del Nord America ed Europa (segnatamente in Italia) e a minori ricavi da Accordi di M/L (-5,0 milioni di Euro rispetto al 1H2018).

Il margine operativo lordo del periodo si è attestato a 5 milioni, in calo di ben il 62,4% se confrontato ai 13,3 milioni dei primi sei mesi del 2018.

L’ultima riga di conto economico rileva una perdita netta semestrale di 2,4 milioni di euro, rispetto ai 5,4 miliardi del pari periodo del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 Isagro mostra una posizione finanziaria netta di 58,1 milioni di Euro, che tiene conto dell’effetto di prima applicazione dell’IFRS 16 per 5,6 milioni di Euro, rispetto ai valori di 45,1 milioni a fine dicembre 2018 di Euro e di 47,3 milioni di Euro al 30 giungo 2018, ed un rapporto debt/equity di 0,63 (pari a 0,57 al netto dell’effetto IFRS 16).

Outlook

Il management della società, con riferimento alle prospettive per l’intero esercizio 2019, “stima un livello di fatturato da vendite di agrofarmaci e servizi inferiore ma non lontano da quello dei 12 mesi del 2018, con un recupero concentrato nel quarto trimestre principalmente grazie all’aspettativa di maggiori vendite nelle aree MEA (Medio Oriente e Africa) e Sud America, mentre è confermato il minor contributo di ricavi da Accordi di M/L rispetto allo scorso anno”.