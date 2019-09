Investing Roma: Venerdì 4 ottobre torna il più importante evento gratuito su trading, finanza e investimenti

Save the date: venerdì 4 ottobre al Centro Congressi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta, 4 Roma si svolgerà il più grande e importante evento in tema di trading, finanza e investimenti.

L’evento, offerto gratuitamente da Investing Roma,si pone, fra gli altri, l’obiettivo di divulgare l’educazione finanziaria attraverso incontri formativi con i migliori analisti, consulenti finanziari, professori universitari, giornalisti e traders.

In questa occasione sarà possibile usufruire, attraverso la fruizione di diversi contenuti, in ben 7 sale didattiche, delle conoscenze e competenze che i relatori metteranno a disposizione di tutti i partecipanti. Neofiti ed esperti di trading, oppure semplici appassionati che vorranno conoscere o accrescere le proprie capacità di investimento dei propri risparmi. Verra

Un ottimo modo per confrontarsi, scambiare idee, pareri ed opinioni con tutti gli esperti presenti, durante i tanti momenti dedicati all’interazione col pubblico. Sarà possibile prenotare una seduta di coaching, con qualsiasi relatore, presso lo SPEAKER DESK, per fare una full immersion nel mondo della finanza”. Verranno fornite idee di investimento e spunti operativi su: Azioni, Obbligazioni, Commodities, Valute, Etf, Certificates