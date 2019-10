Intesa SP: l’istituto non farà pagare nulla ai correntisti

Intesa Sanpaolo si è detta contraria a far pagare i clienti che depositano denaro presso i suoi conti. Così l’istituto non seguirà le orme di Unicredit, che ha deciso di applicare la misura conti superiori al milione di euro.

Tassi negativi: Unicredit precisa, solo su conti superiori al milione

Gian Maria Gros Pietro ha affermato che Intesa Sanpaolo non applicherà tassi negativi su depositi di piccola entità, mentre “sui grandi depositi il nostro obiettivo è offrire a questi risparmiatori delle opportunità di investimento che siano apprezzabili, e questo si fa non rimanendo esclusivamente limitati al campo strettamente finanziario”.

Lo stesso ha poi aggiunto che applicare tassi negativi ai conti correnti raramente spingono i correntisti a “a investire, perché si investe quando ci sono prospettive di reddito e quindi la soluzione deve venire dalla politica dei governi”. In sostanza quindi, come Draghi ha più volte ribadito, per uscire da una situazione a tassi negativi, i governi devono cambiare le loro politiche fiscali all’insegna di maggiori investimenti.