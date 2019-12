Intesa Sanpaolo sale grazie all’accordo con Prelios sugli UTP

Titolo Intesa Sanpaolo ben impostato, segnando un rialzo dell’1,43% a 2,277 euro intorno alle 12:20. Oltre al miglioramento dell’outlook di Moody’s sul settore bancario italiano, a sostenere gli acquisti è anche il perfezionamento dell’accordo con Prelios riguardante i crediti cd. Unlikely To Pay (UTP).

In particolare ieri, grazie all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti, Intesa Sanpaolo e Prelios hanno perfezionato l’accordo per la partnership strategica riguardante i crediti classificati come inadempienze probabili (UTP), firmato e comunicato al mercato il 31 luglio scorso. L’accordo riguarda un contratto per il servicing da parte di Prelios volto a massimizzare i rientri in bonis e la cessione e cartolarizzazione di un portafoglio relativi a crediti UTP del segmento Corporate e SME del gruppo Intesa Sanpaolo.