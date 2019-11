Immsi: nei 9 mesi del 2019 utile netto a +10,1%

Il gruppo Immsi, holding di Piaggio, ha chiuso i 9 mesi del 2019 con i principali aggregati economici n crescita: nel dettaglio ricavi, Ebitda adj., Ebit adj. ed utile netto crescono rispettivamente del +8,9%, +5,7%, +7,4% e +10,1%.

Conto economico primi nove mesi 2019

I ricavi consolidati ammontano a 1,254 miliardi di euro, in crescita dell’8,9% (+7,4% a parità di cambi) rispetto agli 1,152 miliardi registrati nello stesso periodo del 2018.

L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato ammonta a 192,2 milioni di euro (miglior risultato rilevato nel periodo dal 2007), in crescita del 9,1% rispetto ai 176,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018. L’Ebitda margin è pari al 15,3%, stabile rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’Ebitda adj. sarebbe cresciuto del 5,7% 186,2 milioni di euro, con margine sui ricavi pari al 14,8%.

L’Ebit ammonta a 99,8 milioni di euro (ros all’8%), in crescita dell’8,1% rispetto a 92,4 milioni di euro al 30 settembre 2018; il Ros si attesta all’8%, stabile rispetto ai primi nove mesi del 2018.

Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’Ebit adj. sarebbe cresciuto del 7,4% a 99,2 milioni di euro (ros al 7,9%).

Il risultato netto complessivo consolidato è positivo per 32,8 milioni di euro, registrando un aumento del 12,4% rispetto ai 29,2 milioni di euro del 30 settembre 2018. Escludendo la quota di terzi, l’utile netto di competenza di soci ammonta a 16,4 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto ai 14,9 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine settembre 2019 l’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo risulta pari a 827 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto adjusted (ossia che esclude l’effetto negativo del principio contabile IFRS16, pari a 21,4 milioni di euro, e gli 9,8 milioni riguardanti l’acconto su dividendi distribuito da Piaggio) risulta pari invece pari a 795,8 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto agli 852 milioni di euro di fine 2018 che agli 821,7 milioni di euro di fine settembre 2018.

Nei primi nove mesi 2019 Immsi ha realizzato investimenti per 93,8 milioni di euro, in aumento del 26,8% rispetto ai 74 milioni di euro del 30 settembre 2018.

Outlook

In linea generale il gruppo continua a impegnarsi – così come in questi ultimi anni- a generare una crescita della produttività con una forte attenzione all’efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal Gruppo.