Ima: siglato accordo per acquisire maggioranza in Atop

Siglato accordo con la Sgr Charme Capital Partner e con i fondatori della società per acquisire il 63% di Atop, azienda operante nella produzione di motori elettrici soprattutto per la e-mobility.

Ima risultava già azionista di Atop al 21% dal 2017 ed ora con questa operazione arriva a detenere l’84%. L’enterprice value è stato calcolato per un valore di circa 380 milioni di euro implicando il pagamento, da parte di Ima, di 230 milioni di euro da elargire a luglio 2019 (momento previsto per il closing dell’operazione).

Per il 2019 Atop attende: un fatturato in crescita di circa il 50% a 89 milioni di euro rispetto ai 60 milioni del 2018), un ebitda pari a 25 milioni di euro (in crescita del 59% rispetto ai 15,8 milioni del 2018), circa 250 dipendenti (con oltre 50 assunzioni negli ultimi 2 esercizi) e un indebitamento finanziario netto pari a 13,5 milioni di euro.