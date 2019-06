Illimity: siglato accordo per acquisire il 70% di IT Auction

illimity Bank, operante nel settore del credito alle PMI e dei corporate NPL, ha siglato un accordo atto ad acquisire la una quota di maggioranza del capitale sociale di IT Auction, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano.

Con l’acquisizione di IT Auction, che affianca Neprix (la controllata che opera negli NPL e come Credit Servicer), illimity dà quindi vita al primo operatore specializzato negli NPL Corporate, dall’acquisizione alla gestione fino alla miglior cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti, proprio grazie al supporto sistematico di IT Auction.

L’acquisizione di IT Auction permetterà alla Banca di beneficiare di significative sinergie. Potrà sia internalizzare parte dei margini di commissioni dovute nell’ambito dell’attività di cessione dei beni, che beneficiare di minori costi di facility management. illimity potrà inoltre integrare nel proprio sistema originale e proprietario di pricing NPL, ulteriori competenze e dati specifici su tempi e costi connessi alla valorizzazione dei diversi beni immobiliari e strumentali.

L’accordo prevede l’acquisizione del 70% del capitale sociale di IT Auction per un controvalore di 10,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione, previsto entro il 2019, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, nonché alla positiva verifica delle altre condizioni sospensive, standard per questa tipologia di operazioni, previste dall’accordo.

Il restante 30% di IT Auction resterà detenuto dagli attuali soci, tra cui il top management della stessa società che resterà in azienda per l’esecuzione del piano industriale. illimity potrà acquistare tale ulteriore partecipazione al verificarsi di determinate circostanze secondo meccanismi concordati tra le parti nella logica dell’allineamento degli interessi al raggiungimento degli obiettivi di piano e alla massimizzazione del valore.