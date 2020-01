IG: nel primo semestre 2019-2020 ricavi a £249,9 mln

June Felix, Chief Executive di IG, ha dichiarato:

“In IG abbiamo una visione chiara: fornire la migliore esperienza di trading al mondo. Siamo ormai a sei mesi dalla messa in atto della nostra strategia pluriennale e siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di crescita di medio termine che ci siamo prefissati. Le prime indicazioni sono molto incoraggianti. Registriamo una crescita continua della base clienti nei nostri principali mercati e progressi convincenti nelle aree identificate come opportunità significative. Da qui in avanti perseguiremo la strategia e mireremo a farlo secondo l’approccio adottato fino a questo momento e sotto la guida di Mike McTighe, che da febbraio assumerà il ruolo di Presidente di IG Group. A lui do un caloroso benvenuto.

Credo che IG al momento possa vantare un eccellente posizionamento di mercato. Sfrutteremo le nostre competenze e la nostra capacità tecnologica per puntare su nuove linee di prodotti, espandere la nostra portata geografica e per servire nuovi segmenti di clientela; il tutto continuando a concentrarci sul raggiungimento di una crescita sostenibile e di interessanti ritorni per gli azionisti”.

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha commentato:

“I risultati semestrali confermano la solidità del Gruppo. La chiave della buona performance registrata a livello globale sta nella strategia di Gruppo che si sta dimostrando vincente. I numeri mostrano come, nonostante le restrizioni dell’ESMA (European Securities and Markets Authority), i trader si stiano adattando. In questo contesto, IG Italia ha garantito una crescita progressiva nell’acquisizione di nuovi clienti. Continueremo a perseguire il medesimo approccio anche nel 2020 con l’obiettivo di continuare a crescere in modo sostenibile ed organico”.