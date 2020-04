IG Italia: una nuova data per “I Grandi Trader Internazionali” con Larry Williams

IG, pioniere nell’innovazione del trading online da oltre 45 anni, annuncia la nuova data della terza edizione de “I Grandi Trader Internazionali” che vedrà la partecipazione di un ospite di fama mondiale: Larry Williams.

L’evento, presentato da IG Italia, sarà trasmesso in live streaming gratuitamente il prossimo 9 maggio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, e fornirà diversi spunti di approfondimento: dall’analisi delle regole del trading al focus sull’importanza del money management, dalle strategie di trading con gli indicatori alle previsioni sui mercati finanziari, sempre più impattati dai recenti avvenimenti.

Sarà un’occasione unica per ascoltare Larry Williams, uno dei trader di azioni e materie prime più brillanti e creativi di sempre, conoscere le sue strategie di trading attraverso esempi pratici sui mercati finanziari e interagire direttamente con lui grazie ad una sessione di Q&A dedicata.

Larry Williams vanta numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria alla competizione mondiale di trading Robbins World Cup, l’inserimento nella TradeStation Hall of Fame e la nomina a Man of the Year 2014 da parte della Market Technitians Association. Una personalità riconoscibile a livello globale che, nel corso della sua vita, si è distinta per le numerose innovazioni nell’analisi tecnica dei mercati e del trading oltre che per i successi conseguiti nell’insegnamento, confermati dai risultati dei suoi studenti, più volte vincitori del campionato mondiale di trading.

Nel corso della diretta streaming la voce di Larry Williams si alternerà con quella di Fabio De Cillis, Head of Italy di IG e di Andrea Martella, Head of Sales di IG, che illustreranno rispettivamente l’importanza della scelta del broker per i risparmiatori che decidono di destinare una parte della loro liquidità al trading online e le opportunità stesse offerte da questo mondo specialmente alla luce dell’attuale contesto finanziario.

Per partecipare all’evento resta necessaria la registrazione che potrà essere effettuata al seguente link: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/larry-williams

In linea con quanto precedentemente annunciato, in occasione dell’evento online, Larry Williams dedicherà uno spazio ai vincitori della IG Trading Competition, conclusasi in data 26 marzo. I primi tre finalisti hanno ottenuto il privilegio di ricevere un attestato che riporta la firma di Larry Williams.

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha commentato: “ In questo momento di difficoltà per tutto il Paese, IG Italia ha scelto di posticipare la data dell’evento decidendo altresì di fare in modo che questo potesse svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza che impongono, e che verosimilmente continueranno a prevedere, da qui alle prossime settimane, il distanziamento sociale che la pandemia da Coronavirus ci obbliga a rispettare. Siamo comunque lieti di poter offrire questo evento unico e accessibile a tutti tramite il live streaming. Per noi è motivo di orgoglio esser riusciti ad avere come ospite una personalità dalla caratura eccezionale come Larry Williams e cogliamo l’occasione per ringraziarlo nuovamente per la disponibilità e la vicinanza dimostrata a IG Italia”.